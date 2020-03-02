شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عمرو الجناينى يحارب الزمالك وهؤلاء حرضوا العمال ضد النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هناك بعض الأشخاص أمثال العتال وأحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق اتفقوا على تحريض العمال ضد النادى الأبيض على أحد المقاهى.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات بثها الموقع الرسمي للنادى الأبيض أنه يحاول فك الأرصدة المفروضة على النادى بسبب ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق لافتا إلى أن الحرب على نادى الزمالك من جميع الجهات.

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أشار مرتضى منصور إلى أن له مبلغ مالى قيمته ما يعادل 12 مليون جنيه مصرى لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أُرسل منهم ما يعادل 4 ملاين ونصف للاتحاد المصرى حصل عليهم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لتضييق الخناق على النادى الأبيض.

يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.