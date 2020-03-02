شكرا لقرائتكم بشرة خير .. هطول الأمطار خلال مران الاهلي ببريتوريا إستعداداً للقاء صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هطلت الأمطار خلال مران الأهلي الذى خاضه عصر اليوم ،الأثنين، بمدينة بريتوريا إستعداداً لمواجهة صن داونز حيث تدرب الفريق تحت الأمطار الخفيفة خلال المران الذي جاء في حديقة قريبة من فندق الإقامة.

وأكفتى فريق الاهلي بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على أحدى الحدائق التي تبعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة في مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

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وتراجع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن فكرة خوض المران اليوم على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين في الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات وإستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى أستغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة في الحادية عشر و20 دقيقة من مساء أمس ،الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة في بريتوريا في التاسعة والربع من صباح اليوم، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذي يُرافق الفريق في جنوب أفريقيا على حضور المران.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.