شكرا لقرائتكم زعيم الثغر يتعادل وديا أمام فاركو في معسكره بالاسكندريه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني طلعت يوسف بهدف لمثله أمام منافسة فاركو فى اولى المباريات الودية التى يخوضها سيد البلد فى معسكره المغلق المقام بالإسكندرية حتى يوم 5 مارس ويتخلله ثلاث مواجهات .

تقدم محمد أنور للاتحاد السكندري في الشوط الأول ونجح فاركو في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة للمباراة .

وأشرك طلعت يوسف معظم لاعبي الفريق الأساسيين خلال شوطي اللقاء والذى وصفه المدير الفني لزعيم الثغر بالمفيد نظرا لقيامه بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية خلال المباراة.

ويواجه الفريق غدا فريق دمنهور في ثاني المباريات الودية التي طلبها طلعت يوسف استعدادا لانطلاق الدور الثاني والذى يستهله بلقاء الزمالك في 12 مارس الجاري .

ويختتم الاتحاد مبارياته الودية بلقاء الحمام الخميس المقبل بملعب النادي بسموحه

Advertisements

ويمنح طلعت يوسف اللاعبين راحة سلبية الجمعة على أن يعود الفريق للتدريبات السبت استعداد لمباراة الزمالك يوم 12 مارس الجاري بإستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشر للدوري .

ويعقد محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين اليوم داخل معسكر الفريق ببرج العرب وسيوجه الدعوة للعشاء معهم عقب الجلسة.

واستجاب مصيلحى لطلب اللاعبين بتقسيط العقوبات المالية التى فرضها عليهم عقب الهزيمة من أسوان في الدوري وهى 30 الف جنيه لكل لاعب وتم خصم الجزء الاول من القسط .

وتعد المرة الأولى التى يكتمل الصفوف بعد عوده احمد راشد للتدريبات الجماعية حيث يعد الفريق مكتمل القوه الضاربة استعدادا لمباراة الزمالك والتي سيغيب عنها احمد رفعت ورزاق سيسيه نظرا للاتفاق المبرم بين الناديين بينما يغيب نور السيد لتنفيذ عقوبة الطرد

من ناحية اخرى يدرس طلعت يوسف تغيير مركز السورى عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى احمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الإتحاد منذ بداية الموسم إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر ، او للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات .