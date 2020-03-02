شكرا لقرائتكم بتروجت يواصل انتصاراته بالفوز على الزرقا بدوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال سلسلة انتصاراته محققا الفوز على الزرقا بهدف مقابل للاشئ أحرزه سامح إبراهيم في الدقيقة 15 من الشوط الأول فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث للمجموعة بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الثانى ، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 8 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب .

وأسفرت باقى المؤجلات عن فوز الداخلية على الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نادى السكة الحديد ، ليرتفع رصيد أبناء هشام زكريا إلى 28 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة ليزداد موقفه سوءا ويقترب من توديع دورى القسم الثانى

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أحرز الأهداف الثلاثة في الشوط الأول على حسين هدفين في الدقيقتين 30،11 ومحمود طلعت الهدف الثالث في الدقيقة 30 ، وحصل أحمد بحبح لاعب الداخلية على بطاقة حمراء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للإنذار الثاني.

وفاز فريق النصر على فريق النجوم بهدف محمود السيد في الدقيقة 46 من الشوط الثانى ليرتفع رصيد الفائز إلى 22 نقطة في المركز الخامس للمجموعة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السادس .

كانت نتائج نفس الجولة أسفرت عن تعادل سيراميكا كليوباترا والقناة إيجابيا بهدف لمثله بينما تعادل جمهورية شبين وكوكاكاولا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 21 نقطة ، بينما ارتفع رصيد كوكاكولا إلى 18 نقطة ، كما تعادل المريخ البورسعيدى مع منتخب السويس بهدفين لمثليهما