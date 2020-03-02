شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أتمنى ضم هذا اللاعب للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ضم التونسى وجدى كشريدة مدافع النجم الساحلى للفريق الأبيض. ونشر الغندور صورة لوجدى كشريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى :" تمني ضم هذا اللاعب لنادي الزمالك". يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

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