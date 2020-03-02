شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعادل مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

هدف الإسماعيلى عن طريق وجيه عبد الحكيم ، بينما سجل باسم مرسى هدف الانتاج.

وكان الفريق قد بدأ بتشكيل ضم ..

حارس مرمى ..محمد فوزى

خط الدفاع ..ابراهيم ابو اليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم – اسامة ابراهيم

خط الوسط .. دونجا – محمد الضرف

أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – همام طارق

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فى الهجوم .. كادو

وشارك من مقاعد البدلاء كل محمود البدرى ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف وشيلونجو وكماتشو ومدحت فقوسة ومصطفى فارس.

شهدت المباراة حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات.

بعيدا عما سبق احتفل لاعبو الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بعيد ميلاد جناح ومهاجم الفريق “وجيه عبد الحكيم” وذلك على هامش مران أمس

واحضر اللاعبون تورتة وقاموا بالغناء وسط أجواء تدل على مدى الترابط والعلاقة القوية التى تربط اللاعبين بعضهم البعض.

ويستعد الإسماعيلى للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل فى الجولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربى فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى.

وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الإسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.