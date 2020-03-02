شكرا لقرائتكم الزمالك يوقع عقود 3 محلات بسور النادي مع أحد البنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقدا مع أحد البنوك لتأجير ثلاثة محلات بسور النادي بشارع جامعة الدول العربية بحق انتفاع لمدة ٢٥عاما مع دفع ايجار لمدة سنتين مقدما. حضر التوقيع مرتضى منصور رئيس النادي والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأشرف زكى أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة رحاب أبو رجيلة عضو المجلس السابق ومهندس الصفقة. وأشاد مرتضى منصور بالدور الذي قام به رحاب أبو رجيلة عضو المجلس السابق مؤكدا أن هناك من يخدم الزمالك حتى لو كان بعيدا عن أي منصب.

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