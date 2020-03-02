شكرا لقرائتكم فرانك لامبارد يعلن غياب رباعي تشيلسي عن مباراة ليفربول غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، غياب رباعي نجوم الفريق تاني إبراهام ونجولو كانتي وكريسيتان بوليسيتش وهودسون أودوي، عن مباراة ليفربول غدا، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الإتحاد الإنجليزي.

ويصطدم تشيلسي بنظيره ليفربول غدا الثلاثاء، في دور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض.

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وعن أخبار الإصابات في الفريق قال: "كريستنسن لديه مشكلة بسيطة، ربما لن يكون متاح غدا، أما ابراهام، كانتى، بوليسيتش و هودسون لن يشاركوا".

وعن الاصطدام بفريق ليفربول قال: "بالنسبة لهم لقد حظوا فقط بنتيجتين سلبيتين لكن بخلاف ذلك قدموا موسم رهيب، نتوقع ان يشركوا فريق قوي جدا امامنا وهزيمتهم لن تكون سهلة".

وعن حظوظ تشيلسي للفوز باللقب: "ضغوط عادية أحظى بها كالعادة، علينا أن نفهم أن المعايير اختلفت عن الماضي، تشيلسي ليس تشيلسي 2005 او قبل عدة سنوات، سنحاول أن نكون في أفضل شكل ممكن ونقاتل، أنا لا أهتم بمسألة اللعب منتصف الأسبوع".