شكرا لقرائتكم فلادان: "الشاشات" لا تكفي للحكم على أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب أهلي جدة المعيّن حديثاً على هدفه إيصال الفريق إلى صدارة المسابقات التي يشارك بها وهي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وتعاقدت إدارة أهلي جدة مع المدرب السابق لنادي النجم الأحمر الصربي بعقد يمتد لموسم ونصف وذلك لخلافة السويسري كريستيان غروس الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة الدورية أمام الوحدة بهدفين دون رد الشهر الماضي.

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وقال فلادان في المؤتمر الصحفي: أريد أن أوصل الفريق إلى صدارة المسابقات التي يشارك بها، وأؤكد للجميع أن شعاري هو العمل والاجتهاد لتحقيق كافة الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها.

وأتبع: شاهدت آخر مباراتين خاضها الفريق في الدوري السعودي ولا أستطع تقييم اللاعبين والمستويات من خلال مشاهدة المباراتين من خلال الشاشات، لكن سنستثمر الإمكانيات المتاحة ونطبق العديد من الأفكار التدريبية الحديثة.

وبات فلادان ميلوفيتش المدرب الخامس في مسيرة أهلي جدة خلال الموسم الجاي بعد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي وكريستيان غروس ومازن بهكلي.