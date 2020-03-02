شكرا لقرائتكم "كورونا" يهدد حضور الجماهير في مباراة باريس ودورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية في فرنسا أنه من الممكن إقامة مباراة العودة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في باريس في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدون جمهور.

وكتبت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يبت في هذا الأمر بعد، وذلك بعد أن حظرت فرنسا مطلع الأسبوع الجاري كل المحافل التي يزيد عدد حضورها عن 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ويسري هذا القرار بالدرجة الأولى حتى الآن على المحافل التي تقام في القاعات المغلقة وبعض الأحداث الرياضية أيضا باستثناء الأحداث التي تقام في الاستادات.

وأضافت الصحيفة أن ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان، أعرب عن رفضه لمقابلة دورتموند بدون جمهور، وقال: نريد أن يكون الجمهور إلى جانبنا، وإذا كان الحال كذلك دون جمهور، فإننا سنطلب إلغاء المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الحادي عشر من مارس الجاري، وقد انتهت مباراة الذهاب في دورتموند لصالح الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.