الفارسة كاميلا تهدي إسطبلات MRM الفوز بسباق السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حسمت الفارسة كاميلا كارت كأس سباق السيدات للقدرة الذي أقيم أمس الاثنين بسيح السلم في أولى مراحل مهرجان سمو ولي عهد دبي لصالح إسطبلات MRM وهي على صهوة الجواد «ميكانو»، تلتها الفارسة آية علي من إسطبلات F3 وهي على صهوة الجواد «باتشينو»، ثم مريم عدنان الريس من إسطبلات M7 وهي على صهوة الجواد «ستار ليت».

وجرى السباق الافتتاحي للمهرجان بمشاركة 126 فارسة مثّلن صفوة الفارسات على مستوى الدولة، وتوج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية ورافقه المدربون وكافة الأجهزة المعاونة في الإسطبلات الفائزة.

وبجانب الكؤوس والميداليات حصلت الفارسات الفائزات بالمراكز الـ17 الأولى على جوائز عينية ومالية مميزة، منها 10 سيارات لصاحبات المراكز العشر الأولى، وحصلت الفارسات من المركز الحادي عشر وحتى المركز السابع عشر على جوائز مالية.

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سيسيليا في صدارة الأولى

تصدرت الفارسة سيسيليا جارسيا المرحلة الأولى للسباق التي جرت لمسافة 40 كم وهي على صهوة الجواد «اركاوس» التابع لإسطبلات M7، تلتها في المركز الثاني الفارسة جوليا باتالا وهي على صهوة الجواد «الانديل كينج التابع» لإسطبلات ABH، وفي المركز الثالث جاءت الفارسة الإماراتية نوف سعيد النعيمي وهي على صهوة الجواد «تمارامون» التابع لإسطبلات دباوي، وفي المركز الرابع حلت الفارسة ميلينا فيدز وهي على صهوة الجواد «فيلتك» التابع لإسطبلات M7، وفي المركز الخامس جاءت كاميلا كارت وهي على صهوة «ميكانو» التابع لإسطبلات MRM.

جوليا تقفز للصدارة

وقفزت الفارسة جوليا باتاك من إسطبلات ABH وهي على صهوة الجواد «الانديل كينج» إلى المركز الأول في ختام المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم، بعد أن جاءت في المركز الثاني في المرحلة الأولى، تلتها الفارسة ميلينا فيدز وهي على صهوة الجواد «فيلتك» التابع لإسطبلات M7، ثم الفارسة نيدا انجوم وهي على صهوة «كاميرون» التابع لإسطبلات دباوي، ثم الفارسة المواطنة شمسة المطوع وهي على صهوة «شيفاني» من إسطبلات دباوي، وتراجعت الفارسة نوف سعيد النعيمي إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية بعد أن كانت في المركز الثالث في الأولى.

سابرينا تحسم الثالثة

أسفرت المرحلة الثالثة للسباق التي جرت لمسافة 26 كم عن صدارة الأرجنتينية سابرينا منديز للمرحلة وهي على صهوة الجواد «إنكور» التابع لإسطبلات M7، تلتها في المركز الثاني الفارسة ميثاء القبيسي وهي على صهوة «شومان تي» التابع لإسطبلات F3، وفي المركز الثالث جاءت الفارسة كاميل كولومبو وهي على صهوة «فيستا» التابع لإسطبلات سيح السلم، أما الفارسة نارو كالفو من إسطبلات M7 فحلت في المركز الرابع وهي على صهوة «كيتيما»، وجاءت الفارسة مريم الريس في المركز الخامس في نهاية المرحلة الثالثة وهي على صهوة «ستار لايت» التابع لإسطبلات M7.

مشاركة كبيرة

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في دبي اليوم الثلاثاء منافسات المرحلة الثانية من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كم، ويتوقع له أن يشهد مشاركة كبيرة تشمل أبطال وفرسان الإسطبلات الخاصة.

ويشهد يوم غد الأربعاء منافسات المرحلة الثالثة من المهرجان بإقامة سباق كأس اليمامة للفرسات الذي سيقام لمسافة 119 كم أيضاً والذي تشارك به الإسطبلات بأفضل الفرسات لنيل شرف التتويج بكأس المرحلة الثالثة من المهرجان، وبختام المرحلة الثالثة غدا تتوجه الأنظار إلى السباق الرئيسي للمهرجان الذي سيقام السبت المقبل على كأس سمو ولي عهد دبي صاحب الجوائز الأكبر في المهرجان.