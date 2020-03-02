محمد حسن يتوج ببطولة الفرسان لرماية الإسكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة الفرسان 2020 لرماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت) التي أقيمت بنادي الفرسان الدولي في أبوظبي، بمشاركة واسعة من رماة الأندية الذين قدموا مستويات متميزة، خاصة في النهائيات التي شهدت تفاعلاً مثيراً من الحضور.

وأسفرت النهائيات عن فوز الرامي محمد حسن من فريق جبل علي بالمركز الأول، والميدالية الذهبية وكأس المركز الأول، وجائزة مالية بعد أن حقق في النهائيات 53 طبقاً، وحقق في «التأهيلية» 118 طبقاً، وتبعه في المركز الثاني عبيد بن ضاوي برصيد 52 طبقاً (120 طبقاً)، ثم سعيد جمعة الظريف ثالثاً برصيد 43 طبقاً (114 طبقاً).

وعلى صعيد رماية بطولة أصحاب الهمم لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، شهدت البطولة منافسة قوية وجاء في صدارة الرماة محمد علي حسن برصيد 96 طبقاً، ونال الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول وجائزة مالية، وتلاه في المركز الثاني عيسى إسلام الزبيدي برصيد 94 طبقاً، وحل ثالثاً محمد هاشل الحبسي برصيد 93 طبقاً، وعقب نهاية البطولة قام سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية، وخليفة صالح الحميري الرئيس التنفيذي لنادي الفرسان الدولي في أبوظبي بتتويج الفائزين في بطولتي الإسكيت وأصحاب الهمم.

وأشاد خليفة الحميري بالتعاون المثمر والبناء بين اتحاد الإمارات للرماية ونادي الفرسان الدولي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه البطولات يثري اللعبة ويطور المستوى الفني لرماتنا، بما يعود على منتخباتنا الوطنية بالفائدة. وأعرب عن استعداد النادي لتسخير كافة إمكانياته لخدمة منتخباتنا والتعاون المستمر مع الاتحاد، من منطلق الواجب الوطني والمجتمعي، سعياً إلى رفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في كافة المشاركات الخارجية.

من جانبه، أشاد سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية بما قدمه حكام البطولة بقيادة الحكم الدولي حسن بن هدية الشحي، الذي أدار المنافسات بحنكة ومقدرة رائعتين.