«بسمة» لرئيس الدولة تتوج بالشوط الرئيسي في مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توجت المهرة «بسمة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب بطولة التاج الثلاثي للخيول العربية الأصيلة «الجولة الثانية»، وذلك في الحفل الثالث عشر بمضمار أبوظبي، الذي أقيم الأحد الفائت، وتضمن 6 أشواط مثيرة، 5 منها للخيول العربية الأصلية، والأخير للخيول المهجنة الأصيلة.

وتوجت المهرة «بسمة» بلقب الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي بعد صراع مثير بقيادة فابريس فيروك وإشراف إيرك ليمارتينل، وذلك في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، وقطعت «بسمة» مسافة الشوط بفارق نصف طول في زمن بلغ 2:29:92 دقيقة.

وخطف الجواد «إيه إف الوجل» لخالد النابودة الفوز بلقب سباق واحة ليوا للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثانية»، وشارك في الشوط الذي جاء لمسافة 1400 متر 13 خيلاً، وتوج «الوجل» بقيادة تاج أوشي وإشراف آرنيست أورتنيل، وحلت الفرس «آر بي موني توبيرن» للشيخة إليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ثانية، وحقق الفائز فوزه بزمن 1:29:75 دقيقة.

بدأ الحفل بفوز المهرة «رغيدة» للخيالة السلطانية العمانية في شوط المبتدئة «السمحة»، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة اشتيان ماوزر، بمشاركة 16 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 متر، وسجلت المهرة الفائزة زمناً قدره 1:46:09 دقيقة، وفي الشوط الثاني من سباق «المقطع» للمبتدئة «توليد»، تألق الجواد «إيه إف العريق» لسيف المزروعي وحصل على المركز الأول بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف أحمد المحيربي، وشارك في الشوط الذي جاء لمسافة 1600 متر، 16 خيلاً، وأنهى الشوط بتوقيت قدره 1:46:73 دقيقة.

وذهب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة إلى «إس إس جلمودة» لناصر عسكر، وجاء السباق في الشوط الخامس لمسافة 1600متر، بمشاركة 16 خيلاً، وحقق «الجواد» المركز الأول بقيادة ريتشارد مولن وإشراف سانشيز سيمار، وقطع المسافة في زمن 1:44:87 دقيقة، وفي ختام الأمسية خطف الجواد «ترولوس» لسلطان علي السبوسي لقب سباق جزيرة بني ياس، للخيول المهجنة الأصيلة «تكأفؤ» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وحقق «الجواد» المركز الأول بقيادة رومان باول بإشراف سايمون كرسيفورد.

وتوج الفائزين في السباق الأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وهايدي فينا مور سفيرة أستراليا لدى الدولة، ولارا صوايا المدير المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأعربت هايدي فينا مور سفيرة أستراليا لدى الدولة عن سعادتها بحضور السباق، وقالت: «الأجواء رائعة في نادي أبوظبي للفروسية، استمتعت بالسباق المثير والحماسي، لأول مرة أحضر إلى النادي وأشاهد سباقات الفروسية في العاصمة».

وأكد سالم الكتبي مدير سباقات صاحب السمو رئيس الدولة، أن فوز «بسمة» بالمركز الأول في الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المهرة ظهرت بمستوى رائع في السباق منذ انطلاقته حتى مرحلة الحسم، وذكر أنها لأول مرة تشارك في مسافة 2200 متر وتوقع مستقبلاً باهراً للبطلة في السباقات المقبلة.