شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يناقش خطة نشاط 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الملاكمة اجتماعاً يوم 11 مارس الجاري برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحاد وحضور مجلس الإدارة بكامل هيئته، لمتابعة خطة نشاط الاتحاد لعام 2020 والتي تم اعتمادها في الاجتماع السابق في ديسمبر، وسيناقش الاجتماع محاور خطة النشاط الداخلي والبطولات التي سيتم تنظيمها من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، ومن المقرر أن يعتمد مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق.
ومن جانب آخر، يشارك أنس العتيبة بوصفه رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي المقرر عقده في 20 مارس في بودابيست بالمجر، وسيترأس الاجتماع المغربي محمد مستحسن الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة لمدة عام تجرى بعده انتخابات جديدة.
ويتناول الاجتماع تعديل قانون الاتحاد الدولي، الذي من المقرر أن تحدث فيه بعض التعديلات والتغييرات للارتقاء باللعبة على الصعيد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الملاكمة يناقش خطة نشاط 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.