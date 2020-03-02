اتحاد الملاكمة يناقش خطة نشاط 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الملاكمة اجتماعاً يوم 11 مارس الجاري برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحاد وحضور مجلس الإدارة بكامل هيئته، لمتابعة خطة نشاط الاتحاد لعام 2020 والتي تم اعتمادها في الاجتماع السابق في ديسمبر، وسيناقش الاجتماع محاور خطة النشاط الداخلي والبطولات التي سيتم تنظيمها من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، ومن المقرر أن يعتمد مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق.

ومن جانب آخر، يشارك أنس العتيبة بوصفه رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي المقرر عقده في 20 مارس في بودابيست بالمجر، وسيترأس الاجتماع المغربي محمد مستحسن الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة لمدة عام تجرى بعده انتخابات جديدة.

ويتناول الاجتماع تعديل قانون الاتحاد الدولي، الذي من المقرر أن تحدث فيه بعض التعديلات والتغييرات للارتقاء باللعبة على الصعيد الدولي.