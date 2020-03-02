شباب الأهلي والشارقة يواصلان صدارتهما لدوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

واصل شباب الأهلي والشارقة شراكتهما لصدارة الدور التمهيدي لدوري رجال السلة بعد فوز الأول على الوصل 87-53، وفوز الثاني على الجزيرة 99-74، في الجولة السابعة عشرة للمسابقة، وشهدت الجولة نفسها فوز النصر على ضيفه العين بنتيجة قاسية بفارق 59 نقطة «108-49»، وفاز البطائح على الوحدة «74-63»، وفاز الظفرة على بني ياس «69-61».

وبنتائج الجولة قبل الأخيرة في الدور التمهيدي التي جرت أمس الأول، واصل شباب الأهلي والشارقة شراكتهما في المركز الأول برصيد 33 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن النصر في المركز الثالث «31 نقطة»، والبطائح الرابع ببلوغه النقطة 28، وحافظ الوصل وبني ياس رغم خسارتهما على المركزين الخامس والسادس برصيد 25 و24 نقطة، فيما تقدم الظفرة إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة، والجزيرة في المركز الثامن 21 نقطة، وليقبع كل من الوحدة 20 نقطة والعين 17 نقطة في مؤخرة الترتيب.

ويسدل الستار في السابعة من مساء الخميس المقبل عن الدور التمهيدي للبطولة، بإقامة 5 مباريات في التوقيت ذاته لحساب الجولة الثامنة عشرة، ستحدد نتائجها الترتيب النهائي للدور التمهيدي والذي على ضوئه ستتحدد مواجهات الدور ربع النهائي للمسابقة الذي تنطلق منافساته في منتصف الشهر الجاري.