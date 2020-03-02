«عربية السيدات» تحتفي بالجهات الراعية والداعمة لنسختها الخامسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في حفل أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أكثر من 80 داعماً وراعياً استراتيجياً، للنسخة الخامسة التي أسدل الستار على فعالياتها في الثاني عشر من فبراير الماضي، بعدما شهدت مشاركة غير مسبوقة لـ 78 نادياً من 18 دولة.

شهد الحفل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والعميد عارف الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسعود بن عبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وناصر بن عفصان الأمين العام لنادي الشارقة الرياضي، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة، وممثلون عن اللجان الأولمبية المحلية والعربية، ورؤساء الاتحادات العربية والوطنية، وممثلون عن مختلف الجهات والدوائر الرسمية والخاصة في الإمارة.

وفي كلمته الترحيبية خلال الحفل ثمّن الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، جهود اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والوطنية والدور الذي لعبته مختلف اللجان التنظيمية والفنية في الارتقاء بمكانة الحدث، كما أشاد بالمستويات المتطورة التي شهدتها الدورة وقدمتها جميع اللاعبات المشاركات من مختلف الدول العربية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: «استطاعت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن تصدر صورة مشرفة تليق بمكانة إمارة الشارقة كحاضنة لأبرز الأحداث الرياضية محلياً وإقليمياً، كما مضت في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، في تفعيل مختلف الجهود وتوفير البنى التحتية والبيئة المناسبة للمرأة الرياضية لتحقيق غاياتها وتطلعاتها».

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: «إن ما حققته بطلاتنا الإماراتيات والعربيات على أرض الشارقة لهو إنجاز كبير يحسب للرياضة الإماراتية والعربية على حدّ سواء، ويؤكد مكانة الرياضة كمحرّك للنهضة المجتمعية وللمسيرة التنموية بأوجهها المختلفة، إذ إن هذا المشهد الرياضي المتكامل الذي احتضنته الشارقة مؤخراً لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها جميع الشركاء والرعاة والداعمين الذين قدّموا كلّ ما لديهم، وأكدوا من خلال تفانيهم أن العمل التكاملي والتشاركي هو أساس النجاح والارتقاء».

من جانبها قالت ندى عسكر النقبي: «منذ انطلاقة مشوار الدورة في العام 2012 كانت الفكرة النبيلة هي المحرّك الأساسي الذي انطلقنا منه في مسيرتنا الرامية إلى توفير المناخ الأمثل للمرأة الرياضية الإماراتية والعربية ليكون لها القدرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها على أرض الواقع، فوضعنا الخطط والاستراتيجيات، وبدأنا رحلة العمل الدؤوب وتشارك معنا جميع الرعاة والشركاء، وبذلوا كلّ ما لديهم من أجل الارتقاء بسمعة ومكانة الدورة».

وتابعت: «أردنا للدورة أن تكون حدثاً يجمع البطلات الإماراتيات والعربيات للتنافس الحرّ والشريف على نيل أرفع الألقاب، لأننا نؤمن بأن المنجزات الكبيرة التي لا تتحقق إلا بروح الفريق الواحد وقد أثبت جميع الرعاة والداعمين والشركاء ذلك على أرض الواقع، فكان الإبداع الخلّاق سيّد الموقف، والمشورة والحوار والنقاش منطلقاً للارتقاء بوتيرة العمل خلال فعاليات الحدث، لهذا نثمّن كلّ الجهود التي بذلت، ونؤكد مسيرة التعاون المشترك والبنّاء الذي نتطلع لأن يبقى منطلقاً للمزيد من المنجزات في المستقبل».

وتخلل الحفل تقديم وصلة موسيقية للعازفة السورية نغم الدعبل، التي أطربت الحضور بإبداعاتها على آلة القانون، حيث قدّمت مقطوعات موسيقية لأشهر الأغنيات العربية والأجنبية، إلى جانب وصلات عبّـرت من خلالها عن موهبة كبيرة.

أصحاب العطاء

وكانت اللجنة المنظمة العليا للحدث قد كرّمت خلال الحفل جامعة الدول العربية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، ومجلس الشارقة الرياضي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، كما كرّمت اتحادات الإمارات لألعاب كرة السلة، والطائرة، والكاراتيه، والطاولة، والرماية، واتحادات القوس والسهم، والفروسية، والمبارزة، وألعاب القوى، واللاعبات والبطلات الحاصلات على الميداليات والكؤوس.

وكرّمت اللجنة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقناة الشارقة الرياضية، وشركة اتصالات، ونادي الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، كما كرّمت شركة تلال العقارية، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونادي سيدات الشارقة، ومطار الشارقة الدولي، وشركة فاست لمقاولات البناء، وبلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ودار الخليج - كل الأسرة، والناقل شركة BMW.

كما كرّمت اللجنة فندق هيلتون الشارقة، ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وفندق راديسون بلو الشارقة، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الذيد الرياضي الثقافي، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي رياضات الدفاع عن النفس، والمنطقة الطبية بالشارقة، وجامعة الشارقة، ومستشفى جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية، والطواقم الإعلامية المحلية والعربية الذين واكبوا الحدث، والنجم الإماراتي حسين الجسمي، والإعلامي مصطفى الأغا.