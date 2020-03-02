شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الجولة الـ16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام مباراتان يوم الجمعة السادس من مارس/آذار، الأولى في افتتاح الجولة ال16 من دوري الأولى، تجمع الأولى التعاون مع العربي، والثانية البطائح مع الذيد، ويوم السبت يلعب دبا الحصن مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع الإمارات، فيما يواجه مصفوت فريق العروبة.

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