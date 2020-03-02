يوم عاصف في الزمالك.. وقفة احتجاجية لعمال وموظفي النادي بسبب المستحقات المتأخرة.. ومرتضى منصور يقرر فصلهم.. وبيان عاجل من ممدوح عباس

انتهت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من عمال وموظفي نادي الزمالك، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، وذلك بعد حضور رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

وكان عمال وموظفو القلعة البيضاء قد نظموا وقفة احتجاجية داخل مقر النادي، ظهر اليوم الإثنين، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.

وردد عمال النادي هتافات ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور: "أنزل بقي يا عم، خلي عندك دم"، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي تأخرت منذ ثلاث شهور.

وذكرت وسائل إعلامية أن بعض موظفي نادي الزمالك حاولوا مقابلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب أزمة تأخر رواتبهم لدى النادي، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

قرار فصل

وأفاد موقع "الكابتن" أن مرتضى منصور قرر فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية اليوم الإثنين داخل مقر النادي.

وأضاف الموقع أن مرتضى أصدر قرارًا بفصل الموظفين بعد الرجوع إلى الكاميرات والتعرف على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.

وقام منصور بوضع صورة من القرار على أبواب النادي تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.

وأوضح الموقع أنه فور وصول مرتضى منصور إلى مقر النادي، قام رئيس الزمالك بتوجيه إنذار شديد اللهجة للموظفين المحتجين، حث قال لهم: "اللي عاوز يقبض الشهرين يروح الخزنة يقبض بس يعتبر نفسه خارج النادي بعد كده".

وتحدث مرتضى مع العاملين الغاضبين، حيث أوضح أن هناك بعض المشاكل المالية بالنادي، وأنه يحاول توفير سيولة مالية لصرف الرواتب في أقرب وقت.

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الأزمة المالية تطال اللاعبين

وأمس الاحد، هدد بعض اللاعبين بعدم السفر إلى تونس من أجل خوض مباراة العودة امام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وذكر موقع "الوطن سبورت" أن اللاعبون نزلوا إلى الملعب، مساء أمس الاحد، واعتذروا للمدير الفني بعدم خوض المران إلا في حال الحصول على المستحقات أولاً، وبعدها غادروا النادي متفقين على ذلك.

من جانبه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد من عدم صرف مستحقات اللاعبين ورفضهم خوض المران أمس الأحد، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقل الموقع عن مصدر من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، قوله إن المدير الفني وقف بجانب اللاعبين، وأوضح أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدر على ضرورة وضع حد لهذه الأزمة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية، ولابد من توافر التركيز للاعبين، معلقا: "لا يجوز أن يهدروا ما نفعله في الملعب بأزمات ليس لها أهمية ولكنها تأثر على اللاعبين".

ممدوح عباس يتدخل

وتعليقاً على الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في الوقت الحالي، أصدر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بيانًا رسمياً اليوم الإثنين.

وقال عباس في بيانه، الذي أوردته شبكة "يوروسبورت عربية"، إنه "فى إطار حملة التضليل والكذب المتعمد التى ينتهجها ويصر عليها المدعو مرتضى منصور بشأن تصدير أزماته المالية والإدارية وإلقاء اللوم والمسئولية على الآخرين، محاولا في ذات الوقت تشوية سمعة الشرفاء من خلال تضليل العاملين بالنادى والجماهير عن حقيقة إخفاقه المالي والإداري وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

ونفى رئيس الزمالك السابق وجود أي حجوزات من جانبه حالياً على أي من حسابات النادى أو لدى اتحاد الكرة أو الشركة الراعية أو المحلات.

وأضاف: "وليس للسيد ممدوح عباس أى علاقة بالأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادى حاليا، والذى تسبب فيها المدعو مرتضى منصور فى ظل صمت كافة الأجهزة المعنية بوزارة الشباب والرياضة علي هذا التجريف المتعمد لتاريخ نادي الزمالك العظيم".

وتابع عباس: "لذلك فإن السيد ممدوح عباس بصفته عاشق لنادي الزمالك العظيم، فإنه يدق ناقوس الخطر حتي يقوم كل مسؤول بواجبه تجاه هذا النادي العظيم الذي يئن كل يوم في ظل هذه المهذلة، وفِي ذات الوقت فإن السيد ممدوح عباس يبريء ذمته أمام أبناء وجماهير نادي الزمالك من هذا الإفك الذي يدعيه المدعو مرتضي منصور".