رونالدو و ديبالا انتقدا بشدة خط الوسط بعد الخسارة امام ليون

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





تعرض خط وسط فريق يوفنتوس لانتقادات لاذعة في مباراته امام مضيفه اولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا و التي خسرها بهدف نظيف.

و لم تكن الانتقادات من قبل الجماهيرولو من وسائل الاعلام ولكن من نجمي الفريق المهاجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو و الارجنتيني باولو ديبالا اللذين اشتكيا كثيرا من قلة الكرات التي وصلتهما من لاعبي خط الوسط الامر الذي اثر سلبا على مردودهما الهجومي و ساهم في تقليل الفرص التهديفية على مرمى ليون.

ورصدت كاميرات اذاعة مونتي كارلو الفرنسية رونالدو و ديبالا و هما يتحدثان لبعضهما البعض في النفق المؤدي الى غرف الملابس و رغم انه كان يتحدثان باللغة الاسبانية إلا ان الاذاعة ترجمت ما قالاه اللاعبين في شكل حوار.

وقال رونالدو: "تركنا لوحدنا في الهجوم لاعبي الوسط لا يقدمون لنا الدعم و المساندة".

Advertisements

ورد عليه ديبالا: "بالضبط لا يمررون لنا الكرة".

واضاف رونالدو: "الكرة الثانية لا تصل ابدا".

وكان خط وسط نادي اولمبيك ليون نجح في التفوق على خط وسط يوفنتو كس الامر الذي ادى الى عزل رونالدو و ديبالا عن زملائهما في الفريق على الرغم من تواجد كل من ادريان رابيو و ميراليم بيانيتش و رودريغو بيتانكور في خط الوسط لكنهم عجزوا عن ايصال الكرات الكافية التي تمكن رونالدو و ديبالا من نقل الخطر الى مرمى ليون.