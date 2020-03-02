مباراة يوفنتوس وإنتر تشعل حربا بين مسؤولي الدوري الإيطالي والنيراتزوري

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توترت العلاقة بين ادارة نادي انتر ميلان و رئيس رابطة الدوري الايطالي على خلفية قرار تأجيل المواجهة بين الإنتر و مضيفه يوفنتوس في قمة مباريات الجولة السادسة و العشرين من المسابقة و التي كان من المزمع لعبها الاحد بدون جمهور قبل ان يتقرر تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد و معها مباريات اخرى لنفس السبب.

وكشف باولو ديل بينو في تصريحات لصحيفة غازيتا ديللو سبورت المحلية انه اتصل هاتفيا بإدارة الانتير ليلة الجمعة و عرض عليها اقامة المباراة مع يوفنتوس يوم الاثنين في حضور الجمهور غير انها رفضت ذلك.

وجاء كشف رئيس رابطة الدوري الايطالي لهذا المقترح المرفوض من قبل الانتر بعد تصريحات نارية اطلقها بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر تحدث خلالها عن البطولة المشوهة بسبب تراكم المباريات المؤجلة تخوفا من فيروس كورونا مؤكدا ان احتمال الغاء الدوري هذا الموسم يزداد في ظل صعوبة الالتزام بالروزنامة التي تواجه اشكال الازدحام و غياب تواريخ كافية لخوض المباريات المؤجلة .

وبسبب تاجيل عدد من المباريات تغير جدول الترتيب العام للدوري الايطالي و اصبح لاتسيو يتصدره مستفيدا من لعبه جميع مبارياته في حين تراجع يوفنتوس الى المركز الثاني اما الإنتر فبقي ثالثا و لكن بفارق بلغ ثماني نقاط عن المتصدر بعدما اجلت له مباراة اليوفي و قبلها مباراة سبمدوريا.

و يخشى مسؤولي الإنتر ان يؤثر تأجيل مبارياته على مردود اللاعبين الذين قد يبقون عدة اسابيع بعيدا عن المنافسة الامر الذي سيخدم لاتسيو و يوفنتوس سباق البطولة .