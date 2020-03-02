بايرن مرشح بقوة لبلوغ نصف نهائي كأس ألمانيا

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يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب مرشحا بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما يحل ضيفا على شالكه الثلاثاء في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.

ويمر الفريق البافاري بأفضل حالاته في الآونة الأخيرة وقطع شوطا كبيرا في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، كما سحق مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الاهداف خولته الابتعاد ثلاث نقاط في صدارة الدوري الذي يحمل لقبه في المواسم السبعة الاخيرة.

ويسعى بايرن ميونيخ الذي يفتقد خدماته مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة في الركبة، إلى مواصلة مشواره في المسابقة المتوج بلقبها 19 مناسبة (رقم قياسي)، في محاولة منه للاحتفاظ بالثنائية المحلية بعد أن تفوق على لايبزيغ، مطارده المباشر على لقب الـ"بونديسليغا" هذا الموسم، في نهائي العام الماضي بثلاثية نظيفة.

وعلى النقيض من النادي البافاري، يمر شالكه بأسوأ حالاته حيث لم يتذوق طعم الفوز منذ بلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بفوزه الصعب على ضيفه هرتا برلين 3-2 بعد التمديد في الرابع من شباط/فبراير الماضي حيث تعادل مرتين مع بادربورن 1-1 وماينتس صفر-صفر وخسر مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه لايبزيغ صفر-5 ومضيفه كولن بثلاثية نظيفة.

كما أن شالكه خسر مرتين أمام النادي البافاري هذا الموسم، الاولى بثلاثية نظيفة على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسينكيرشن في المرحلة الثانية في 24 آب/أغسطس الماضي، والثانية بخماسية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في 25 كانون الثاني/يناير الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

- اللافتات المسيئة -

وتقام المباراة في وقت تعيش فيه الملاعب الألمانية على وقع اللافتات المسيئة بحق ممول نادي هوفنهايم ديتمار هوب ووالدته والاتحاد الالماني للعبة حيث تسببت بإيقاف مباراة بايرن ميونيخ ومضيفه هوفنهايم السبت مرتين قبل أن تستكمل دقائقها الـ12 الأخيرة بتمرير الكرة بين لاعبي الفريقين في حالة نادرة في الملاعب الكروية، كما توقفت للسبب ذاته مباراة أونيون برلين وفولفسبورغ في الشوط الأول (2-2).

وعلق مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك على تصرفات الجماهير قائلا "لا يجب أن ننسى الجانب الرياضي لهذه المباراة (ضد هوفنهايم)، لأن فريقي لعب بشكل جيد جدا بعد رحلته إلى لندن. النتيجة اليوم مستحقة ولكن الأشياء التي قامت بها الجماهير ليس لها مكان هنا. لقد كبرت في هذه المنطقة، وأعرف ديتمار هوب منذ 20 عاما".

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وأضاف فليك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "آسف لما حصل هنا. أولا لأن هوب فعل أشياء كثيرة لهذه المنطقة، ولكن لأن هؤلاء الأغبياء الذين رفعوا هذه اللافتات لديهم جميعا عضو على الاقل في عائلاتهم تلقى مساعدة من ديتمار أو استفاد مما قام به ديتمار. ديتمار هوب يدعم البحث الطبي والبحث ضد السرطان. عليهم التفكير في تصرفاتهم".

وكان فليك اضطر إلى ترك دكة بدلاء فريقه عندما توقفت المباراة للمرة الاولى والتوجه بغضب الى جماهير ناديه في الجهة المقابلة مطالبا إياهم بسحب اللافتات والهدوء، مشيرا الى ان النتيجة سداسية نظيفة ولا داعي لتعكير اجواء المباراة.

وفعل فليك الأمر ذاته في المرة الثانية وهذه المرة برفقة المدير الرياضي البوسني حسن صلاح حميديتش وجميع لاعبي النادي البافاري، قبل أن ينضم إليهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه وعضو مجلس الادارة حارس مرماه السابق أوليفر كان في محاولات لم تجد نفعا.

ويشكل هوب موضع انتقاد مجموعات من المشجعين الألمان الذي يأخذون عليه ملكيته لأكثر من 50 بالمئة من النادي، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المحلية. واستثمر الثري الألماني مئات ملايين الدولارات في هوفنهايم، وساهم في صعوده من الدرجة السادسة الى الأولى.

وتأتي الاحتجاجات المتزايدة بحق هوب والاتحاد الألماني، بعد قرار الأخير قبل نحو أسبوعين، منع مشجعي بوروسيا دورتموند من حضور مباريات فريقهم على ملعب هوفنهايم لموسمين، على خلفية رفع لافتات مسيئة لهوب، وفرض غرامة مالية على النادي بقيمة 50 ألف يورو.

ويلعب غدا أيضا ساربروكن من الدرجة الرابعة مع ضيفه فورتونا دوسلدورف الذي يعاني في البوندسليغا حيث يحتل المركز السادس عشر الذي يجبر صاحبه على خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بمواجهتين أبرزهما استضافة إينتراخت فرانكفورت الذي أطاح بالوصيف لايبزيغ 3-1، لفيردر بريمن الذي حقق المفاجأة بإقصائه بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي بفوزه عليه 3-2.

كما يلتقي باير ليفركوزن مع ضيفه اونيون برلين في مواجهة يطمح خلالها الاول لاستغلال عاملي الارض والجمهور لمواصلة مشواره في المسابقة.