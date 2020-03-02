شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: معلول نسر الأهلى الطائر .. لاعب بشخصيه وأداء مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، على الأداء البطولى للتونسى على معلول لاعب النادى الأهلى الحالى، ووصفه بنسر الأهلى.

وأظهر على معلول فى المباريات الأخيرة للنادى الأهلى وخاصة مباراة ذهاب دور الـ 8 لدورى أبطال أفريقيا شخصية قوية، وقيادية بين لاعبى النادى الأهلى.

ونشر وائل جمعة صورة لعلى معلول عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها:"معلول نسر الأهلى الطائر .. لاعب بشخصيه وأداء مميز دائما مايقدم أفضل ماعنده لمصلحه الفريق .. مكسب كبير ربنا يحميه للأهلي ولتونس"

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وائل جمعة على تويتر

تضم قائمة الأهلى لمباراة صن داونز، محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجاى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر السبت المقبل، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.