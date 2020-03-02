شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصرفون مستحقاتهم المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بصرف رواتب اللاعبين، وذلك قبل مران اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الزمالك قد وعد اللاعبين أمس بصرف مستحقاتهم اليوم قبل مران الفريق، وهو ما تم بالفعل ليبدأ الفريق استعداداته لمباراة الجمعة.

وتطير بعثة الزمالك مساء غد الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.