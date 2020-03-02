شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 2 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعلن جاهزية أجايى لمواجهة صن داونز فى بريتوريا، واستبعاد محمود كهربا من المنتخب فى معسكر مارس منعاً للفتنة.

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تحسن حالة جونيور أجايى، لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التى أقيمت باستاد القاهرة أمس الأول وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وأدى أجايى جلسة فى الجيم أمس بمقر النادى بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

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تنتعش خزينة الزمالك، ماليًا، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ويحصل اللاعبون على المستحقات المالية الخاصة بهم فى المران الذى سيقام فى الرابعة عصراً، حيث يعقد مرتضى منصور رئيس النادى جلسة معهم للتأكيد على صرف مستحقاتهم عقب المران مباشرة، قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له الجمعة المقبل، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وضع الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا خاصا لتجهيز على معلول، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقى التى تقام السبت المقبل فى بريتوريا، واشتكى معلول من آلام فى العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.

فجر مصدر مطلع داخل إدارة نادى بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن عبد الله السعيد هو وسيط صفقة انتقال شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل.

هطلت أمطار غزيرة اليوم فى جنوب أفريقيا، تزامناً مع وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام السبت المقبل فى بريتوريا، واستغرقت رحلة وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا ما يقرب من 10 ساعات منذ التحرك من مطار القاهرة أمس.

يُفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم، للدفع بإحداهما فى التشكيل الأساسى فى مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.