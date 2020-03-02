شكرا لقرائتكم خبر عن مران للأهلى فى بريتوريا.. معلول يعالج إجهاد الأمامية ومشاركة فتحى وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ثنائى الأهلى أحمد فتحى وجونيور أجاى فى مران الفريق الأول بالنادى الأهلى فى جنوب أفريقيا الذى أقيم عصر اليوم، وجاءت مشاركة فتحى وأجاى فى المران بعد خضوعهما لفحص طبى، بسبب الشكوى من آلام عضلية، عقب نهاية مباراة صن داونز التى أقيمت على استاد القاهرة، لكن تأكدت جاهزيتهما للتدريبات.

فيما خاض على معلول، لاعب الفريق، تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذى حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، واشتكى معلول من إجهاد فى العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التى أقيمت على استاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلى مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم فى المران الجماعى، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز.

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وكان فريق الأهلى قد إكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض المران اليوم على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشر و20 دقيقة من مساء أمس ،الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح اليوم.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.