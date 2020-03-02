شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: إياب الأهلى و صن داونز" أسهل "من الزمالك و الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلي السابق أن مواجهة الأحمر أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا أسهل من لقاء الزمالك و الترجى التونسى المحدد له الجمعة المقبلة في نفس الدور برادس .

و قال رضوان في تصريح لـ الخليج 365 أن الأهلى فرص تأهله أسهل في ظل امتلاكه أكثرمن سيناريو وهو التعادل السلبى أوخسارة لا تزيد عن واحد أو الخسارة بثنائية والإحتكام لركلات الجزاء بعدما انتهى لقاء الذهاب بثنائية لصالح الأحمر عن طريق على معلول، مشيرا إلى أن فريق صن داونز خطر ويعرف جيدا لعب كرة القدم .

أما عن لقاء الزمالك و الترجى ، فوصفه رضوان بالأصعب بسبب دخول هدف في مرمى الفريق الأبيض في مباراة الذهاب بالرغم من تسجيل 3 أهداف في مرمى الفريق التونسى .

و أشاررضوان على أن الهدف الذى أحرزه الفريق التونسى في مرمى الزمالك أعطى أمل للترجى، مؤكدا على أن المديرالفني الفرنسي باتريس كارتيرون يستطيع إدارة اللقاء و تحقيق الفوزمثلما فعل في مبارتى السوبر المحلى و الأفريقي مؤخرا .

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وتضم قائمة الأهلى في جنوب أفريقيا، كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

فيما حجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.

ومن المقرر أن تُسافر بعثة الزمالك، التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم مساء غد، الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الترجى التونسى.