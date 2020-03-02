شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف..رمضان صبحى يكلف الأهلي625 ألف جنيه عن كل مباراة غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تصاحب ملف إصابة رمضان صبحى نجم النادى الأهلي، والذى تعرض لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية منذ أكثر من شهرين ونصف، فى الوقت الذى تطرح فيه التساؤلات حول موعد عودته الحقيقى، وسط تصريحات متضاربة تخرج من جهاز الكرة بالأهلي. - الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم -هيدرسيفلد حصل على 32 مليون جنيه مقابل إعارة رمضان للأهلى . -يحصل رمضان صبحي على 10 ملايين جنيه صافي خلال مدة الإعارة. Advertisements -يغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ 17 ديسمبر الماضى -مدة غياب رمضان صبحي تمتد لـ15 يوما قادمة لتصبح مدة غيابه عن الأهلي 3 أشهر -يكلف رمضان صبحي الأهلي في الـ3 أشهر، وفقاً لقيمة شرائه وقيمة عقده الشخصي 10 ملايين جنيه. -غاب رمضان صبحي عن الأهلي حتى الآن منذ إصابته فى 16 مباراة. ـ تكلفة المباراة الواحدة التي يغيب عنها رمضان صبحي 625 ألف جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جراف..رمضان صبحى يكلف الأهلي625 ألف جنيه عن كل مباراة غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.