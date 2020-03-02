شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواجه "المستقبل المجهول" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات صالح جمعة لاعب النادى الأهلى يواجه مصيراً مجهولاً فى الإيجيبشين ليج خلال الفترة المقبلة، فى ظل إصرار المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر على خروجه من حساباته حتى وصل الأمر إلى رفضه مشاركته فى التدريبات، لا سيما أن نادى الزمالك مازال يسعى للحصول على خدماته، بالرغم من أن تعاقده فى الأهلى يتبقى له موسمين، حيث إن موقف الأهلى تجاه اللاعب سيحسم الأمر.

صالح جمعة استنفد جميع الفرص التى أتيحت له لاستعادة مستواه كأحد أبرز المواهب فى الكرة المصرية، ولكنه أثبت أن الموهبة وحدها لا تكفى، ولكن الالتزام والانضباط والانصياع للجهاز الفنى أيضا له دور كبير.

وأجرى مسئولو الأهلى مؤخراً عدداً من المحاولات لتسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه وطلب رحيله بشكل رسمى.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى رغم تلقيه 3 عروض جدية بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، بما يوازى قرابة 150 ألف جنيه شهرياً، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائياً.

وأكد مسئولو الأهلى لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره ولكنهم فى نفس الوقت أكدوا له أن فايلر يرفض مناقشته فى فكرة تدريبه بشكل منفرد ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أى مسمى، وهو ما نقله المدرب السويسرى للجنة التخطيط وإدارة النادى.

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صالح جمعة 2



صالح جمعة مع محمد صلاح



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صالح جمعة بقميص الأهلى