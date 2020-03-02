الإسماعيلي يتعادل مع الإنتاج الحربى 1-1 وديا

ويستعد الإسماعيلى للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل فى الجولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربى فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى.

وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الإسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.