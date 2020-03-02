شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعود من السعودية غدا بعد الخروج من كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب الشباب مواليد 2001 من السعودية غدا، الثلاثاء بعد خروج الفريق من بطولة كأس العرب على يد السنغال بضربات الترجيح فى الدور قبل النهائى.

وأكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب المصرى للشباب، أن الفريق كان الأفضل فى بطولة كأس العرب التى خرج منها أمام السنغال بضربات الترجيح فى الدور قبل النهائى، غير أنه شرف مصر سلوكيا وفنيا، مشيرا إلى إشادة كل من محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربى والدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، حيث أصر وديع الجريء على الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس بعد المباراة للاعبين بصحبتى واحمد مجاهد عضو لجنة تنظيم البطولة لتهنئة الفريق على أدائه الرائع.

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وقال الدكتور جمال محمد على، تذكروا هذه الأسماء مستقبلا عربى بدر وأسامة فيصل وحسام عبد السلام ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشرى ومحمد شحاتة، الذين استحقوا هتاف الجماهير بعد المباراة " رجالة .. رجالة".

وأضاف أن الجماهير المصرية هى اللاعب رقم واحد فى البطولة عندما شجعوا مصر بحماس شديد ووضعوا اللاعبين تحت ضغط يحتاجة اللاعبين فى المستقبل، فيما فقدت البطولة الروح بعدم وصول مصر للنهائي، حيث كانت الروح هى جماهير مصر العظيمة من الجالية المصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة أيضا إن الجهاز الفنى استفاد من البطولة استفادة كبيرة ونجح كثير من اللاعبين فى اثبات ذاتهم وسوف يزداد الفريق قوة بانضمام لاعبى الدورى الممتاز الذين لم يسافروا مع المنتخب احمد عيد من الزمالك وحمزة حارس الاهلى وعبدالله عادل وزياد لاعبى انبي.