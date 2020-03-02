شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مجدى عبد الغنى يكشف عن صدمة لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عضو اتحاد الكرة المستقيل، عن مفاجأة صادمة لعشاق الزمالك، رغم النشوة التي يعيشها فريق الكرة مؤخرا والتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري، الشهر الماضي.

الزمالك يستعد لخوض مباراة الإياب بدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي في تونس، الجمعة المقبلة بملعب رادس.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية أنها علمت بحضور أكثر من 50 ألف مشجع في مباراة إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري.

وأشارت تقارير إذاعية تونسية إلى أن حضور أكثر من 50 ألف متفرج لمواجهة الترجي المقبلة يأتي ذلك بعد غياب جمهور الفريق عن مدرجات رادس لمدة أشهر.

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وحقق الزمالك فوزاً مهماً على الترجي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الذي احتضنه ستاد القاهرة.

وتقرر أن يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مساء اليوم مساء مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والجهاز الفني من أجل إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لهم.

وكشف مصدر داخل الفريق أن أمير مرتضى أبلغ اللاعبين بجلسة رئيس النادي اليوم وحل أزمة المستحقات رسميا على أن يتم تحويلها إلى الحسابات البنكية الخاصة بهم.

ورفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريب أمس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي قبل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي.