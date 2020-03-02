شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بجنوب أفريقيا تطمئن الأهلي بشأن كورونا.. ومدير الكرة: خدنا احتياطاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت بعثة النادى الأهلى الموجودة فى جنوب أفريقيا حالياً تطمينات من السفارة المصرية بشأن فيروس كورونا، والذى لم يصل هناك، وفقاً لتأكيدات منظمة الصحة العالمية، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن إدارة الأهلى اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة قائلا، "عملنا الاحتياطات اللازمة والباقى بتاع ربنا".

وتضم قائمة الأهلى لمباراة صن داونز كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولى، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر السبت المقبل، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.

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