شكرا لقرائتكم خبر عن عمرى عشانه يهون.. كهربا يهتف مع الجماهير بمباراة الأهلى أمام صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الأزمة القائمة حول اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى قائمة، حيث أثيرت أنباء عن رفع عقوبات مباراة السوبر المحلى، أو تخفيفها، حيث تلقى مسئولى إدارة الأهلي تأكيدات خلال الساعات الماضية بإلغاء عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، وتقليل العقوبة لتصبح إيقاف لبضعة مباريات كما هو الحال بالنسبة لباقي اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا نجم الزمالك.

أحد الفيديوهات المنتشرة على "تيك توك" للنجم كهربا وهو يقوم بتشجيع النادى الأهلى في مباراته الأخيرة ضد فريق صن داونزفى ذهاب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

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وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى كشف أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، قرر استبعاد رمضان صبحى ومحمود كهربا من لقاء العودة أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات تليفزيونية، أن السويسرى فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتى تتكون من 20 لاعبا والمقرر لها السفر غدا الى جنوب أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قرر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

واستقر جهاز المنتخب بشكل نهائى على عدم استدعاء محمود كهربا خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المحلي، والتي ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي حيث يرغب الجهاز في وأد أي فتنة قد تضرب المنتخب.