شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة على أعتاب الزمالك.. سوبر كورة يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستقبل غامض ينتظر صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى، بعد تجميده من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى لم يكتف باستبعاده من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضاً مشاركة اللاعب فى التدريبات، وذلك على خلفية الأزمة العنيفة التى حدثت بين الطرفين فى أحد التدريبات فضلاً عن عدم التزام اللاعب وسهره المستمر وعدم خوضه التدريبات بقوة.

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وتحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن موقف صالح جمعة، قائلا، "صالح جمعة خارج حساباتى، لم يحدث أى جلسات تفاهم بينى وبين صالح جمعة للعودة.. وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

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وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية رفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمى.

ورفض صالح جمعة اتمام انتقاله للدورى الفنلندى رغم تلقيه 3 عروض جدية بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهريا على اللاعب بما يوازى قرابة 150 ألف جنيه شهريا، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

وأكد مسئولو الأهلى لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره ولكنهم فى نفس الوقت أكدوا له أن فايلر يرفض مناقشته فى فكرة تدريبه بشكل منفرد ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أى مسمى وهو ما نقله المدرب السويسرى للجنة التخطيط وإدارة النادي.

وتوترت العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة بعد تعدى اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسئ لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.