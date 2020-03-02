شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سامح كابتن طائرة الأهلى: أحمد فتحى الأفضل فى كرة القدم حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهلة سامح، كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، من أبرز نجمات اللعبة على مدار سنوات عديدة لما حققته من بطولات عديدة على الصعيد المحلى والأفريقى. الخليج 365 حاور بطلة الطائرة لمعرفة أسباب ممارستها للعبة وإخفاق المنتخب مؤخراً فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، فضلا عن عدم خوضها تجربة الاحتراف.

وقالت نهلة سامح ، بدأت كرة طائرة عندما كنت أشاهد إخوتى أحمد وشيريهان، نجمة الطائرة السابقة فى الأهلى، مشيرة إلى أن عائلتها كانت دائما تشجعها على ممارسة اللعبة وكانوا يحضرون المباريات.

وقالت نهلة إن الكرة الطائرة أكثر الرياضات المناسبة للفتيات، خاصة أنها "مفيهاش عنف واحتكاك"، لذا فإنها تحب كرة القدم جدا، مشيدة باللاعب أحمد فتحى نجم الأهلى قائلة، "لاعب عمره ما قصر سواء مع النادى أو المنتخب".

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أما عن الاحتراف، فقالت نهلة، "مش بفكر فيه قوى.. وحصلت على عروض كثيرة ولكن ظروف الدراسة منعتنى، وكنت بستصعب الأمر خاصة أننى مرتبطة بعائلتى جدا" .

وأشارت نهلة إلى أن ظروف اعتزال لاعبات مهمة سبب كبير فى عدم التأهل للأولمبياد، بمعنى أنه كلما وجد جيل قوى يعتزل منه عدد من اللاعبات أصحاب الخبرات، فضلا عن وجود لاعبات شابات لم يكن لديهن الخبرة، في حين أن الفرق المنافسة أغلبها لاعبات محترفات خاصة كينيا والكاميرون .

وأكدت نهلة أن الرياضة النسائية تتعرض لظلم مقارنة بالرجال قائلة، "الحق يقال إن وزارة الرياضة تحاول الاهتمام فى الفترة الحالية وإعطاء اهتمام للرياضة النسائية" .

وأشارت نهلة إلى أن أول مكافأة حصلت عليها تقدر 50 حنيها ولعبت فترات طويلة بمرتب 25 جنيها.