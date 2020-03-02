شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. من يعوض رحيل إكرامى فى الأهلى الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بالرحيل عن ناديه لصفوف بيراميدز نهاية الموسم الجارى، بعد نجاح عبد الله السعيد فى إقناع حارس الأهلى بالانتقال لبيراميدز، كما حضر السعيد جلسة توقيع الحارس الدولى لمدة 3 سنوات، ووضع شريف إكرامى شرطاً قبل التوقيع هو إلغاء التعاقد حال توصله لاتفاق لتجديد عقده مع الأهلى، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ والانتقال إليه بنهاية الموسم الجارى.

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استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائى حسام عاشور وشريف إكرامى لاعبى الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى.

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قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخرج إكرامى من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بعدما أبلغ اللاعب الإدارة برحيله رسمياً بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى من ناحية، ولتأخر إدارة الأهلى فى انهاء ملف تمديد عقده من ناحية أخرى.

وكان شريف إكرامى أصدر بياناً أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالى.