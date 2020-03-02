شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع 3 محترفين لتدعيم فريق السلة فى بطولة لافروليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع 3 لاعبين محترفين لتدعيم فريق كرة السلة فى بطولة لأفروليج التى تقام خلال الفترة المقبلة، حيث يحق لكل فريق التعاقد مع 4 محترفين للمشاركة فى البطولة .

وتعاقد الزمالك مع الثلاثى ماثيو براين، الذى يحمل الجنسيتين الإنجليزية والغانية، وماكسى شامبا لاعب النجم الساحلى السابق، بالإضافة إلى واين أرنولد، الذى كان محترفا بصفوف الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت 2016، ومن المقرر أن يتعاقد الفريق مع لاعب رابع خلال الأيام المقبلة .

ويقع الزمالك فى مجموعة النيل التى تضم فرق من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق ، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات، حيث تبدأ المباريات كالتالى ..

فى الفترة من 20 الى 23 مارس الجارى بتونس، ومن 16 الى 18 أبريل بنيجريا، وفيما يخص المرحلة الثالثة فتقام بالقاهرة فى الفترة من 30 ابريل حتى 2 مايو .

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وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلهم من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء .

وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى والذى يقام برواندا فى الفترة من 26 الى 31 مايو المقبل .

وتأهل الزمالك إلى قبل نهائى بطولة دورى السوبر، على أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى مباريات best of 5، والتى تقام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى، بينما يلتقى الأهلى مع الجزيرة فى نفس أيام البطولة .