مران الأهلي في جنوب أفريقيا.. فتحي وأجايي يشاركان.. ومعلول يؤدي تدريبات منفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأول في جنوب أفريقيا استعدادًا لملاقاة صنداونز يوم السبت القادم في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.

ووفقًا لما ذكره النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، فإن الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي شاركا في المران بصورة طبيعية بعد خضوعهما لفحص طبي.

واشتكى فتحي وأجايي من ألام عضلية بعد نهاية مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة يوم السبت الماضي، قبل أن يشاركا في المران الأول بجنوب أفريقيا.

واشتمل مران الأهلي على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي للاعبين، في ظل وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا صباح اليوم، الإثنين.

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وخاض علي معلول تدريبات منفردة وفقًا للبرنامج المحدد له من جانب خالد محمود طبيب النادي الأهلي، في ظل شكواه من إجهاد بالعضلة الأمامية.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي لمدة يومين، على أن ينتظم بعدها في المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم في ملعب بفندق إقامة الفريق بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، بتواجد محمود الخطيب رئيس النادي، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

وكان الأهلي قد نجح في التفوق على صنداونز خلال لقاء الذهاب بين الفريقين باستاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، يوم السبت الماضي.