لايبزيج الألماني يعتذر عن واقعة إخراج مشجعين يابانيين من ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - لايبزيج (ألمانيا) -(د ب أ):

قدم نادي لايبزيج الألماني، اعتذاره لمجموعة من الجماهير اليابانية التي تم إخراجها من ملعب النادي في مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أمس الأحد، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتحدث عدد من الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تلقيهم طلب للخروج من الملعب بعد حوالي عشر دقائق من بدء المباراة أمام باير ليفركوزن.

وأكد النادي الألماني أن مسؤولي الأمن بالنادي ارتكبوا خطأ في محاولاتهم لاتباع الإرشادات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للتعامل مع مواطني بعض الدول التي يحتمل تفشي فيروس كورونا بها.

وكان لايبزيج حاول الوصول إلى الجماهير لدعوتهم لحضور مباراة أخرى.