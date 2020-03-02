تقارير: استقالة "خليفة عمرو فهمي" في الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ذكرت تقارير أفريقية استقالة المغربي معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وخلف حجي، المصري عمرو فهمي في منصب السكرتير العام 11 إبريل من العام الماضي، ليترك المنصب قبل مرور عام على توليه المنصب الجديد.

وتناول موقع 360 سبورت المغربي مسيرة معاذ حجي، الذي ترك مجاله طب الأسنان للعمل في مجال كرة القدم، ليتدرج في عدد من المناصب.

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وبدأ حجي مسيرته في تقلد المناصب الرياضية كرئيس للجنة الأخلاق بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في كازبلانكا.

كما تقلد منصب في وزارة الشباب والرياضة المغربية خلال الفترة من 2009 حتى 2011 مع الوزير منصف بلخياط، قبل أن يعمل نائبا لرئيس كأس العالم للأندية الذي أقيم في المغرب، حيث كان مسؤولا عن الأمور الأمنية.

والتحق بعدها معاذ حجي بالاتحاد المغربي لكرة القدم، وكان مسؤولا عن المنتخبات الوطنية، ثم التحق بالكاف كمنسق عام، ومسؤول عن التواصل بين رئيس الكاف أحمد أحمد، والسكرتير العام السابق عمرو فهمي، قبل أن يخلفه في المنصب العام الماضي.