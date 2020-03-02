الاتحاد الإيطالي يحسم موقفه بشأن مباراة يوفنتوس وميلان الليلة

يحسم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، موقفه بشأن إقامة مباراة يوفنتوس وإي سي ميلان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. وقال الاتحاد الإيطالي أنه سيصدر الليلة قرارته بشأن مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، بين يوفنتوس وميلان والتي من المقرر لها الأربعاء المقبل. مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، بين يوفنتوس وميلان والتي من المقرر لها الأربعاء المقبل. وتشهد الساحة الكورية في إيطاليا توترات بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي علي أثرها قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الجولة رقم 26 بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. والتي علي أثرها قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الجولة رقم 26 بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. واتخذ الاتحاد قراره بتأجيل أغلب مباريات الجولة وهي أودينيزي وفيورنتينا وبارما وسبال وبريشيا وساسولو وميلان وجنوى بالإضافة للقمة.

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