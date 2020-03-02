الاتحاد يتعادل وديًا مع فاركو ويواجه دمنهور غدًا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهماوالتي جمعت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد.
سجل هدف الاتحاد الوحيد فيالمباراة محمد أنور.
ويلتقي الفريق وديًا مع دمنهور غدًا ضمن معسكره الذي بدأ منذ الخميس الماضي، ويستمر حتي ٥ مارس المقبل استعدادًا لمباريات الدور الثاني.
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