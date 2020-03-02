بتروجت يواصل انتصاراته ويسقط الزرقا ويقلل الفارق مع سيراميكا المتصدر

تغلب فريق بتروجت على نظيره الزرقا بهدف نظيف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة عشر لدوري القسم الثاني بالمجموعة الثانية" القاهرة".

جاء هدف بتروجت عن طريق سامح ابراهيم، بالشوط

الاول في لقاء كان لصالح الفريق البترولي لعبا ونتيجة.

ارتفع رصيد بتروجت الى 28 نقطة وهو نفس رصيد الداخلية ويتفوق

بتروجت في المواجهات، وضاق الفارق الى 3 نقاط فقط بين بتروجت والداخلية صاحبا المركزين الثاني والثالث، وسيراميكا المتصدر" 31 نقطة" الى ثلاث نقاط فقط.

بينما تجمد رصيد الزرقا عند 9 نقاط ويقبع في مؤخرة جدول المجموعة.