مصر تواجه توجو على ستاد القاهرة بحضور ٣٠ ألف مشجع

وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة منتخب مصر ضد توجو على ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع. مشجع. وكان اتحاد الكرة أرسل خطاباً إلى الجهات الأمنية، يطالب بإقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو في الموعد المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة. منتخب مصر أمام توجو في الموعد المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة.

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