النصر يقتنص فوزًا قاتلًا من النجوم في دوري القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على النجوم بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة. من مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة. وسجل محمود نصر هدف النصر الوحسد في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليقتنص الفريق ثلاثة نقاط غالية. من عمر المباراة ليقتنص الفريق ثلاثة نقاط غالية. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 22 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتجمد رصيد فريق النجوم عند النقطة 21 محتلا المركز السادس.

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