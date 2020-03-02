الداخلية يفوز على الترسانة بثلاثية في دوري القسم الثاني

حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره الترسانة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم بمجموعة القاهرة. مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم بمجموعة القاهرة. وسجل علي حسين الهدف الأول والثاني للداخلية بينما عزز محمود طلعت النتيجة بالهدف الثالث. محمود طلعت النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الداخلية للنقطة 28 محتلا وصافة مجموعة القاهرة يفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سيراميكا كيلوباتر، بينما يتجمد رصيد الترسانة عند النقطة 14 محتلا المركز العاشر.

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