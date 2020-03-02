تكريم بطل الغوص من متحدي متلازمة داون بمحمية رأس محمد

تقام اليوم الاثنين في محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء احتفالية تكريم بطل سباحة الغوص محمد كرم من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة "متلازمة داون".
ويعد البطل العالمى محمد كرم من متحدى متلازمة داون هو أول لاعب يحترف رياضة الغوص واستطاع أن يحصل على أكثر من 150 ميدالية ذهبية وفضيةوبرونزية في المسابقات العالمية والمحلية التى سبق وأن شارك بها.
ويقوم اللاعب محمد كرم اليوم بالغطس تحت المياه بمحمية رأس محمد يشاركه الفنان أحمد فلوكس في إطار رؤية مبادرة "مصر تستطيع" التي تحرص على الدمج بين الرياضة والفن في محمية رأسمحمد والترويج لرياضة الغوص بشرم الشيخ ،والتأكيد على أن مصر دولة آمنة.
يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على رعاية أبناء مصر من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، والعمل على إشراكهم ودمجهم في مختلف برامج ومشروعات الوزارة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم ورعايتهم، ودعم الأبطال الرياضيين منهم إيمانا بمهاراتهم وقدرتهم على تحقيق الانجازات فى مختلف البطولات التي يشاركون بها.
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