فرج عامر يدعو أعضاء عمومية سموحة لحضور مباراة الفريق أمام الأهلي

دعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه أعضاء الجمعية العمومية، لحضور مباراة الفريق أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الاربعاء فى السابعة والنصف مساءاً بستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك لتسجيل الاسماء بإدارة الامن بمركز الخدمات بالنادي. ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك لتسجيل الاسماء بإدارة الامن بمركز الخدمات بالنادي. يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد ٢٤ نقاط وقد خاض الفريق العديد من المباريات الودية أمام فريق ميدوه وحقق الانتصار بخماسية ثم فريق مياه بالفوز بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاتحاد بهدف لكل منهما. السادس بجدول الترتيب برصيد ٢٤ نقاط وقد خاض الفريق العديد من المباريات الودية أمام فريق ميدوه وحقق الانتصار بخماسية ثم فريق مياه بالفوز بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاتحاد بهدف لكل منهما.

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