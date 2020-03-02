المنيا 99 بطلا لمجموعة شمال المحافظة ويفوز على العدوة 11 – 0

اختتم فريق المنيا مواليد 99 لكرة القدم مباريات هذا الموسم بمجموعة شمال المحافظة بالفوز على فريق مركز شباب العدوة ، بنتيجة ( 11 - 0 ) بدوري المنطقة، ليتصدر المجموعة ويلعب المباراة النهائية ، على لقب بطل المنطقة.

وسجل للمنيا في مباراة اليوم الأثنين ، اللاعب هشام يحي ( 3 أهداف ) – فارس صبحى ومحمد عبد الرحيم ( هدفين لكل منهما )، محمد كوفي - أحمد عماد - محمد جمال وانور يحي ( هدف

لكل منهم ).

وقال الدكتور يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين بالنادي ، ان الفريق تصدر المجموعة برصيد 34 نقطة ، جمعها من الفوز فى 11 مباراة ، وتعادل في مباراة واحدة ، بإجمالي أهداف بلغ 44 هدف ، بينما سكنت شباكنا 7 أهداف فقط. وأضاف "كامل" أن هدافي الفريق هذا الموسم هم اللاعبين ، هشام يحي، ومحمد عبد الرحيم ، برصيد

10 أهداف لكل منهما ، مقدمًا الشكر لجميع أعضاء الجهاز الفني و اللاعبين، ومتمنيا حصد البطولة في المباراة النهائية أمام فريق ملوي ، والتي سيتم تحديدها على ملعب محايد.

وجاءت مسيرة فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم ، تحت قيادة كل من ، ربيع السيد ، مديرا فنيا، د. محمد خيري ، واسماعيل مصطفى ، مدربين عام، ود. هشام عبد الحليم ، ومحمد يسري ، مدربي حراس مرمى، و د.عصام طلعت، ود. أحمد عمر مخططي أحمال، ود. محمد صلاح ، أخصائي علاج طبيعي، حازم جمال مديرا إداريا للقطاع، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.