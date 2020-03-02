اختتم فريق المنيا مواليد 99 لكرة القدم مباريات هذا الموسم بمجموعة شمال المحافظة بالفوز على فريق مركز شباب العدوة ، بنتيجة ( 11 - 0 ) بدوري المنطقة، ليتصدر المجموعة ويلعب المباراة النهائية ، على لقب بطل المنطقة.
وسجل للمنيا في مباراة اليوم الأثنين ، اللاعب هشام يحي ( 3 أهداف ) – فارس صبحى ومحمد عبد الرحيم ( هدفين لكل منهما )، محمد كوفي - أحمد عماد - محمد جمال وانور يحي ( هدفلكل منهم ).
وقال الدكتور يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين بالنادي ، ان الفريق تصدر المجموعة برصيد 34 نقطة ، جمعها من الفوز فى 11 مباراة ، وتعادل في مباراة واحدة ، بإجمالي أهداف بلغ 44 هدف ، بينما سكنت شباكنا 7 أهداف فقط. وأضاف "كامل" أن هدافي الفريق هذا الموسم هم اللاعبين ، هشام يحي، ومحمد عبد الرحيم ، برصيد10 أهداف لكل منهما ، مقدمًا الشكر لجميع أعضاء الجهاز الفني و اللاعبين، ومتمنيا حصد البطولة في المباراة النهائية أمام فريق ملوي ، والتي سيتم تحديدها على ملعب محايد.
وجاءت مسيرة فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم ، تحت قيادة كل من ، ربيع السيد ، مديرا فنيا، د. محمد خيري ، واسماعيل مصطفى ، مدربين عام، ود. هشام عبد الحليم ، ومحمد يسري ، مدربي حراس مرمى، و د.عصام طلعت، ود. أحمد عمر مخططي أحمال، ود. محمد صلاح ، أخصائي علاج طبيعي، حازم جمال مديرا إداريا للقطاع، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا 99 بطلا لمجموعة شمال المحافظة ويفوز على العدوة 11 – 0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.