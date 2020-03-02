رياضة | آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات.

